Никола Цолов ще се състезава във Формула 2 от сезон 2026. Българският талант, който стана вицешампион във Формула 3 тази година, ще продължи партньорството си с испанския отбор „Кампос Рейсинг” и в по-високота категория.

Този успех за България коментира спортният журналист Лъчезар Пройнов в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

„Без никакво съмнение, фантастично беше това, което се случи във вторник с Никола. Заслужена е наградата за всички усилия, които той и хората около него полагат. Това, което виждаме на пистата, на практика е само върхът на айсберга, особено в спорт, където финансовата част е от огромно значение”, заяви Пройнов.

Той коментира подготовката и усилията, които младият пилот полага. По думите на спортния журналист много неща остават скрити. „На ментално ниво натоварването е огромно - особено когато има усещането, че ти си по-различен от останалите, че си много добър. Това означава, че трябва да го доказваш непрекъснато”, каза той.

Лъчезар Пройнов допълни, че физическата подготовка също е много важна - заради натоварванията, които пилотите понасят по време на състезанията.

