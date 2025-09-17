Шапката на Мелания Тръмп отново се превърна в тема на разговор по време на официалното посещение на Доналд Тръмп във Великобритания. Първата дама пристигна в замъка „Уиндзор”, носейки широкопола лилава шапка, която почти скрива лицето ѝ, и елегантен тъмносив костюм.

Модният избор на Мелания напомни на впечатляващата шапка, с която тя привлече вниманието по време на инаугурацията на съпруга си по-рано тази година – тогава широкият ѝ ръб дори предизвика неловък момент, когато Доналд Тръмп се опита да я целуне.

Снимка: Getty Images

„Шапката на Мелания не е избрана случайно“, коментира Мариан Куей, стилист на знаменитости и сътрудник на Vogue. Според нея скриващият лицето ръб подсказва, че първата дама иска всички погледи да са насочени към президента и неговия дневен ред, предаде Би Би Си.

Снимка: Getty Images

Куей отбелязва и още един детайл – шапката съвпада точно с цвета на вратовръзката на Доналд Тръмп. „Това е ясен знак за подкрепа към съпруга ѝ и неговата политика по време на това държавно посещение“, допълва тя.

