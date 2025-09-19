Европейския парламент обсъжда дали традиционни наименования като „бургер”, „шницел” и „наденица” да останат само за продукти от животински произход. Необходимост или популизъм? Темата разделя мненията на фермери, производители и политици.



„Тук има едно много дълбоко неразбиране. Хората, които пазаруват веган продукти, обикновено много добре знаят какво купуват. Повечето алтернативи на млечните продукти, които са направени изцяло на растителна основа и сега нямат право да използват думата мляко или сирене. Затова на щандовете може да видите лешникова напитка, овесена напитка, соева напитка. Това не ги спира от един много сериозен растеж в момента. Дори има производители на млечни продукти, които имат растителни линии. Според мен просто трябва да бъде оставен свободния пазар да си вземе решението кой продукт да бъде на щандовете и кой не”, смята Веселин Станков, биолог и еколог.

За него веганството e лична кауза, градена с години - от любовта към животните, през обучението по биология, до създаването на собствен бизнес. В онлайн ресторанта си за веган храна, екологът умишлено избягва класическите месни термини, но споделя, че за клиентите името няма значение, а повечето алтернативни наименования вече са патентовани.



„Луканката и всичките нейни варианти като „цвекланка” и „веганка” вече дори са защитени като търговски марки. Салам, направен от грахов протеин, някой го беше кръстил като „грахлам”. Аз имам продукт, който наричам не наденица, а веганица. Това е според мен една абсолютна подробност. Една игра на думи, която няма никакъв смисъл. Предполагам всички, като малки и сега дори, сме яли и картофени кюфтета, и кюфтета от тиквички и никой не се е притеснявал от това да ги нарече кюфтета”, коментира Веселин Станков.



Растителните алтернативи са шанс за по-здравословен и по-етичен избор, а не повод за забрани и разделение, подчертава Веселин и апелира хората да четат съдържанието на продуктите, а не техните имена.

„Научете се да четете съдържанието на това, което купувате. Най-големият авторитет на планетата по отношение на здравеопазването се нарича Световна здравна организация. От 2016 г. преработеното месо е посочено като клас 1 карциноген, заедно с тютюнопушенето и алкохола. Когато някой предложи много по-здравословна алтернатива, която е и вкусна, не виждам защо трябва да го нападаме”, казва Станков.