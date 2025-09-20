В Белград се проведе голям военен парад по случай Деня на сръбското единство, свобода и национално знаме. Официален гост на президента Александър Вучич беше шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян, президент на Обединените арабски емирства, който е на държавно посещение в Сърбия.

В парада участваха танкове, бронирани машини, ракетни подразделения и друга бойна техника. Публиката наблюдава специална демонстрация на елитното подразделение „Кобра“, а над града прелетяха изтребители на сръбската бойна авиация.

Денят на сръбското единство е сравнително нов празник, учреден от сегашната власт през 2020 година, най-вече в почит към воювалите през Първата световна война.

Редактор: Румен Лозанов