Динамичният спорт падел, който съчетава елементи от тениса и скуоша, все повече печели почитатели в България. Основатели и двигатели на популяризацията му у нас са бившите професионални тенисисти Васко Младенов и Кирил Димитров, които след кариерата си на корта се посвещават на развитието на падела и организирането на турнири и клубове.

Двамата състезатели вече представят България на международни турнири, като са сред топ-20 страните в Европа и са първите държавни шампиони по падел у нас.

В момента в София има около 20 игрища за падел, а в провинцията – още 10-15. Според експертите интересът към спорта расте и се очаква броят на клубовете и турнирите да се увеличи значително в следващите години.

