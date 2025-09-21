-
„Да хванеш гората”: Семейството от София, което откри село Осоица и неговите обичаи (ВИДЕО)
Фариял Ашраф - младата жена, която променя света на мотоциклетите в Пакистан
Сергей Добрянов изкачи Черни връх хиляда пъти
Спортни новини (21.09.2025 - обедна емисия)
Втори ден проблеми на големи европейски летища след кибератаката
„Направи дете щастливо”: Две деца в инвалидни колички тръгват на две специални пътувания
Бивши тенисисти водят популяризацията на новия спорт
Динамичният спорт падел, който съчетава елементи от тениса и скуоша, все повече печели почитатели в България. Основатели и двигатели на популяризацията му у нас са бившите професионални тенисисти Васко Младенов и Кирил Димитров, които след кариерата си на корта се посвещават на развитието на падела и организирането на турнири и клубове.
Двамата състезатели вече представят България на международни турнири, като са сред топ-20 страните в Европа и са първите държавни шампиони по падел у нас.
В момента в София има около 20 игрища за падел, а в провинцията – още 10-15. Според експертите интересът към спорта расте и се очаква броят на клубовете и турнирите да се увеличи значително в следващите години.
Повече гледайте във видеото.
