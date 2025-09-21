-
„Да хванеш гората”: Семейството от София, което откри село Осоица и неговите обичаи (ВИДЕО)
-
Фариял Ашраф - младата жена, която променя света на мотоциклетите в Пакистан
-
Паделът набира скорост в България
-
Спортни новини (21.09.2025 - обедна емисия)
-
Втори ден проблеми на големи европейски летища след кибератаката
-
„Направи дете щастливо”: Две деца в инвалидни колички тръгват на две специални пътувания
Хиляда изкачвания той е направил за 2 години, 8 месеца и 28 дни
Сергей Добрянов направи уникално постижение, което звучи почти като легенда – той изкачи Черни връх цели хиляда пъти. За него планината не е само място за спорт или туризъм, а символ на воля, любов към природата и лична дисциплина.
Хиляда изкачвания той е направил за 2 години, 8 месеца и 28 дни, като е приспаднал само три дни, в които връхът е бил недостъпен.
Планината носи на Добрянов здраве, енергия и усещане за еуфория: „Моментът, в който тръгна от хижата нагоре, е като да погълна активно вещество – целият ми ден се превръща в удоволствие.“
Въпреки хилядното си постижение, Сергей не спира да се вдъхновява от планината. Витоша остава любимата му дестинация, а нови цели и идеи за лични предизвикателства продължават да го мотивират.
Повече гледайте във видеото.
Последвайте ни