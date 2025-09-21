-
Събитието се рповежда за пръв път през 1973 година
Десетки хиляди се стекоха в американския град Сейнт Луис за зрелищно шоу с балони с горещ въздух. Проявата е традиционна, като е започнала през 1973 година като събор на няколко ентусиасти.
За пръв път: В небето над Непал полетяха десетки балони (ВИДЕО)
Днес тя се е разраснала до огромно изложение, на което има скокове с парашут, подвижни кухни с гурме храна, състезания за публиката и много други забавления. Общо 50 пилоти участваха в тазгодишното издание.
„Голямото състезание с балони в горския парк“, както е названието на събора, не е просто традициите в Сейнт Луис. От 2000 година то е класифицирано като част от американската културна история и е въведено в постоянната колекция на Библиотеката на Конгреса.Редактор: Станимира Шикова
