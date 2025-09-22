Сухи треви и стърнища горят на пътя между панагюрските села Попинци и Левски. Заради задимяването движението по пътя беше временно спряно.

На място има два противопожарни екипа и един оперативен екип от пожарните служби в Пазарджик и Панагюрище. По информация на общественото радио огънят е локализиран.

Голям пожар край врачанското село Бутан, районът е силно задимен

Трафикът в района се регулира от „Пътна полиция“.

