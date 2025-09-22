Снимка: iStock, илюстративна
Движението по пътя между Попинци и Левски е възстановено
Сухи треви и стърнища горят на пътя между панагюрските села Попинци и Левски. Заради задимяването движението по пътя беше временно спряно.
На място има два противопожарни екипа и един оперативен екип от пожарните служби в Пазарджик и Панагюрище. По информация на общественото радио огънят е локализиран.
Трафикът в района се регулира от „Пътна полиция“.Редактор: Мария Барабашка
Източник: БГНЕС
