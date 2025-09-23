Снимка: БГНЕС, архив
-
Парламентът обсъжда нов закон за ВиК на фона на водна криза в страната
-
Усман Дембеле спечели „Златната топка“
-
Джими Кимъл се връща в ефир
-
Спортни новини (22.09.2025 - късна)
-
Маратон на София 2025: Над 8000 участници превръщат столицата в спортна арена
-
Денят на независимостта: Исторически факт или състояние на духа
Toй е зад решетките от два месеца
Софийският апелативен съд ще вземе окончателно решение за мярката за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев. Той е обвинен за участие в престъпна група и за поискан подкуп.
Коцев е зад решетките от два месеца. Миналата седмица тричленен състав на Апелативния съд, начело със заместник-председателя му Александър Желязков, си направи отвод. Магистратите Желязков, Атанаска Китипова и Десислав Любомиров посочиха като причина: „тенденциозно, манипулативно насаждано в обществото невярно твърдение за съществуващи „зависимости“.
Пореден протест във Варна: Искат освобождаването на кмета Благомир Коцев
Беше избран нов съдебен състав, но единият от членовете му – бившият шеф на Апелативния спецсъд Георги Ушев също отказа да решава делото. Така – мястото му в състава трябва да бъде попълнено от нов съдия.
Последвайте ни