Софийският апелативен съд ще вземе окончателно решение за мярката за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев. Той е обвинен за участие в престъпна група и за поискан подкуп.

Коцев е зад решетките от два месеца. Миналата седмица тричленен състав на Апелативния съд, начело със заместник-председателя му Александър Желязков, си направи отвод. Магистратите Желязков, Атанаска Китипова и Десислав Любомиров посочиха като причина: „тенденциозно, манипулативно насаждано в обществото невярно твърдение за съществуващи „зависимости“.

Пореден протест във Варна: Искат освобождаването на кмета Благомир Коцев



Беше избран нов съдебен състав, но единият от членовете му – бившият шеф на Апелативния спецсъд Георги Ушев също отказа да решава делото. Така – мястото му в състава трябва да бъде попълнено от нов съдия.

Редактор: Дарина Методиева