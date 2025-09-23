Френският нападател Усман Дембеле спечели „Златната топка“ на церемония в Париж, най-престижната индивидуална награда във футбола, с която се отличава неговата водеща роля в отбора на "Пари Сен Жермен", който спечели Шампионската лига миналия сезон.

28-годишният Дембеле изпревари сензацията на Барселона и Испания Ламин Ямал и наследява халфа на "Манчестър Сити" и Испания Родри, който спечели трофея през 2024 г.

Редактор: Иван Петров