Индонезия и ЕС сключиха в Бали споразумение за свободна търговия след дълги преговори, които се ускориха след увеличаването на американските мита, предаде Франс прес.

Споразумението беше подписано от индонезийския министър на икономиката Аирланга Хартарто и европейския комисар по търговията, словака Марош Шефчович. То ще улесни търговията между 27-те държави от европейския блок и най-голямата икономика в Югоизточна Азия.

Всеобхватното споразумение за икономическо партньорство между Индонезия и Европейския съюз (CEPA) е третото споразумение, което Брюксел подписва с държави от Югоизточна Азия, след Сингапур и Виетнам.

„С финализирането на товa споразумение ЕС и Индонезия изпращат силно послание към света, че сме единни в ангажимента си за отворена, базирана на правила и взаимноизгодна международна търговия“, заяви Шефчович след подписването.

„Като цяло, износителите от ЕС ще спестят около 600 милиона евро (708 милиона долара) годишно от мита, плащани за стоките им, влизащи на индонезийския пазар, а европейските продукти ще бъдат по-достъпни и налични на индонезийските потребители“, каза председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

