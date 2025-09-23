Месеци преди приемането ни в еврозоната продължаваме да спорим около идеята на правителството за ръст на минималната работна заплата и през 2026 година. Държавата предлага увеличение от над 12%, което синдикатите подкрепят и срещу което предложение категорично се обяви бизнеса. Причината - инфлация и икономика са нараснали за последните три години с по 10%, а минималната работна заплата с близо 50 на сто, което я приближава сериозно до нивата на средна работна заплата. Така най ниско квалифицираните получават колкото онези, които са инвестирали повече в образование и знания.



За синдикатите при липса на реално договаряне по сектори – така нареченият колективен трудов договор, минималната работна заплата се явява единствената гаранция за ръст на доходите на работещите. А такава заплата у нас получават близо половин милион работещи бедни.

Сблъсък на гледни точки: Трябва ли да се замрази минималната работна заплата

Дебатът се изостри с наближаване внасянето на бюджета за следващата година. В полемиката около доходите макар и задочно се намеси и МВФ, чиято мисия у нас предложи преди дни доходите в бюджетната сфера да не бъдат увеличавани догодина, а минималната работна заплата да не е обвързана със социални придобивки като размера на майчинството например.



По темата трябва или не да бъде увеличена минималната работна заплата у нас мнения сблъскаха изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов и главният икономист на КНСБ Любослав Костов.

