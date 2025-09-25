Преподавателят по медии и комуникация в НБУ Жюстин Томс и журналистът Петър Пунчев коментираха състоянието на свободата на словото в САЩ, след последните конфликти между президента Доналд Тръмп и медиите.

Според Томс ситуацията е „много плашеща, не само за конкретен журналист или канал, а за цяла Америка и за целия свят“. Тя подчерта, че това е „много лош сигнал“, който показва колко крайно е положението, в което е поставена американската демокрация.

Джими Кимъл: Никога не съм искал да се подигравам с убийството на Чарли Кърк

Петър Пунчев изрази изненада от начина, по който президентът Тръмп атакува журналисти по време на пресконференции. „При всички странности на президента Тръмп, при неговата ниска култура и неспособност да общува нормално, това, което виждаме сега, не ми напомня за нищо. Дори в най-лошите времена на българските медии от 50-те и 60-те години подобен тон не се е използвал“, каза той.

Пунчев предупреди, че дискредитирането на медиите води до загуба на доверие в журналистите и окуражава други политици да използват подобен подход. „Това е безпрецедентно. Тръмп намекна, че може да се отнемат лицензи на телевизионни станции – нещо, което дори в България не може да се случи“, добави той.

Жюстин Томс допълни, че целта на Тръмп е да контролира какво се излъчва по телевизията и в медиите, и изрази опасения, че ситуацията може да се влоши. „Това е пълзящ авторитаризъм. Свободата на медиите е ключов елемент на демокрацията, а когато тя е под заплаха, всички обществени процеси стават уязвими“, подчерта Томс.

Тръмп за Джими Кимъл: Защо биха искали обратно някой, който излага телевизионната мрежа на опасност?

Тя обърна внимание и на сигналите, че се проверяват социалните мрежи на пътуващи към САЩ и хора с анти-Тръмп публикации могат да бъдат върнати от границата.

И двамата експерти се обединиха около тезата, че е необходима по-активна позиция на обществото. Пунчев изрази надежда, че вътрешните демократични механизми на САЩ – гражданското общество и независимите институции – ще ограничат щетите. Томс пък подчерта, че хората трябва да бъдат „будни и внимателни“, за да защитят свободата на словото.

Пунчев предупреди, че подобни процеси вече се наблюдават и в Европа, като посочи примери от Унгария и други държави, където има натиск върху медиите. „В България ситуацията е все още относително добра, но натискът расте. Време е всеки да се погрижи сам за свободата си – не можем да чакаме някой отвън да ни я гарантира“, заяви той.

Редактор: Цветина Петкова