Снимка: gettyimages
Тръмп заяви, че е поискал от ООН да запази записите от камерите за сигурност
Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че американската служба "Сикрет сървис" разследва по думите му "саботаж" в ООН, като твърди, че неизправността на ескалатора, повредата на телепромптера и проблемите със звука са нарушили появата му пред световната организация ден по-рано.
Тръмп написа в публикация в "Трут Соушъл", че ескалаторът, на който са се возили той и съпругата му Мелания, е спрял и те почти са паднали. Той призова за ареста на отговорните за инцидента, съобщава специалният пратеник на БТА Анелия Пенкова.
Тръмп към Европа: Спрете руския газ, иначе всички си губим времето
Той също така заяви, че телепромптерът му е изгаснал в началото на речта му и че световните лидери в залата не са могли да го чуят, защото озвучителната система е отказала.
"Не едно, не две, а три много зловещи събития", написа Тръмп.
Тръмп заяви, че е поискал от ООН да запази записите от камерите за сигурност и е поискал разследване. Той съобщи, че "Сикрет сървис" разследва случая.
