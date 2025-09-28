Снимка/Видео: Ерик Борозенков, NOVA
В много градове на видеоекрани хората проследиха заедно мача
Българският народ се обедини във вярата и вълнението си на финала на Световното волейболно първенство за мъже. Хиляди се събраха на публични места, за да изгледат заедно решаващият мач, в очакване на добри новини от Филипините.
В няколко града на големи видеоекрани хората следяха на централни места, организирани от местните управи, финала на Световното по волейбол, където България се изправи в епична битка с отбора на Италия.
Снимка: Алис Дамянова, NOVA
Стотици се събраха на столичния стадион „Юнак”, за да проследят сблъсъка между най-добрите в света.
България и Италия – в битка за златото на Световното по волейбол
Снимка: Ерик Борозенков, NOVA
Много столичани се събраха и на площада пред храм-паметника „Св. Александър Невски”, където подкрепиха сънародниците ни в най-важната им битка от десетилетия насам.
Хората в Перник също се събраха, за да гледат мача България-Италия в зала „Борис Гюдеров”.
Снимка: Цеца Алексова, NOVA
Пред общината в Бургас на голям екран също наблюдават решаващата среща.
А в Димитровград на централния площад стотици патриоти се събраха да споделят вълнението си.
Аплодисменти, възгласи и скандирания разтърсваха залата на читалище „Развитие“ във Враца при всяка спечелена точка. След спечелването на третия гейм публиката се развълнува още по-силно.
С възглави "Българи юнаци" момичетата от "Казанлък волей" подкрепяха българите на финалите.
