Бившият капитан на националния отбор по волейбол Цветан Соколов сподели емоциите си в ефира на „На фокус“, малко след историческото участие на България на световното първенство. Соколов, който дълги години игра в Италия и добре познава техния стил, определи представянето на българските национали като повод за гордост.

„Видях една прекрасна игра, честно казано, от нашия отбор. Наистина трябва да бъдем горди за тези момчета, за това, което показаха и направиха на това световно първенство. Дори като зрител изпитвах емоции, които като състезател не съм изпитвал. Подкрепях ги толкова много, че дори се потях с тях“, – сподели развълнувано Соколов.

Според него младият състав на отбора е едновременно най-голямата сила и най-голямото предизвикателство. „Когато си млад, няма такова напрежение – излизаш и играеш по-свободно. Те показаха, че дори в най-тежките моменти играеха спокойно, както би играл един опитен експерт. Играеха без страх и без притеснение, което на тази възраст е трудно“.

Соколов подчерта и приноса на националния селекционер Джанлоренцо Бленджини:

„Трябва да отбележим работата му през последните пет месеца в България. Може би малко повече спокойствие на финала би донесло и повече позитиви, но това няма никакво значение – това, което постигнаха, е повод за гордост“.

Като човек, играл дълги години в Италия, Соколов обърна внимание на разликата в подхода:

„В Италия изучават всеки един отбор до най-малкия детайл. Тактиката, която подготвят, е винаги перфектна. Италианците знаят къде да сервират, къде да отиват на блок – и затова са толкова успешни. Радвам се, че виждам подобен подход вече и в българската игра“.

Соколов призна, че не е очаквал толкова много хора да излязат по улиците, за да подкрепят отбора: „Това само може да ме радва. Благодаря на всички тези хора, които подкрепят националния отбор. Убеден съм, че момчетата са щастливи и горди, че са българи – дори след загубения финал“.

