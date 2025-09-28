Снимка: БТА
„Италия е отново на върха на света”, пишат италианските медии
„Италия е отново на върха на света”. „Целият свят ни завижда за този волейбол”. „Волейболът е отново син”. Това са само част от гръмките заглавия на радост и възхвала, с които италианските медии посрещнаха петата световна титла на своя отбор.
Само бившият Съветски съюз има повече титли– 6, припомнят италианските журналисти.
Българи юнаци! Националите ни по волейбол грабнаха среброто на Световното (ВИДЕО+СНИМКИ)
Медиите обръщат внимание на играта на българския отбор, воден от Джанлоренцо Бленджин. Те припомнят още, че Италия не е започнала турнира като фаворит, но именно срещу вдъхновената България е показала класата си и е стигнала до триумфа.
