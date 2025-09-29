-
Тревожна тенденция: Около 3 000 деца попадат в системата заради противообществени действия
Приятелката на Алекс Николов: Със Симеон нямат нуждата да излизат от сянката на баща си, доказали са се
Заради мръсен въздух: Голямо предприятие във Велико Търново може да остане без разрешително за работа
Теч на гориво е причината да не лети първият български F-16
Забавление от световна класа: Роби Уилямс пя пред 40 000 на стадион "Васил Левски"
Националите ни по волейбол ще бъдат посрещнати като рок звезди (ОБЗОР)
София, Виктория и Александра са открили новаторска технология за батерии от биоотпадъци
Когато младите поемат риска да променят света – те поставят на карта не само идеи, но и ценности. Нов проект на млади ученици избра да се фокусира върху екологията чрез новаторска технология и батерии от биоотпадъци. Какво означава това за бъдещето – не само на енергията, но и на мисленето, с което изграждаме нашата планета?
Нова технология: Иновативно покривало гаси пожар в електромобил за 30 секунди
„В момента на глобално ниво има два проблема – най-напред е това, че при традиционното производство на батерии, добивът на нужните материали е много скъп, а освен това вреди на природата и на нашето здраве”, каза Виктория Колева, ученичка от ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов” в предаването „Социална мрежа” на NOVA NEWS. В ефира на предаването Виктория разказа за проекта, заедно със София Николова и Александра Клянева – и трите участнички в процеса.
Момичетата посочиха, че новият проект също би могъл частично да спомогне за намаляването на изхвърлянето на биологични отпадъци.
"Имаме вече разработен прототип, съвместно с БАН, който работи с кафе и може да превърне дадения отпадък в енергия", каза още Виктория. А проектът започва като училищна задача, поделена между три приятелки.
"Процесът започна преди около година, така от около октомври до Нова година вече имахме готов прототип, който работи именно с кафе", обясни Александра Клянева.
"Не искахме просто да направим една задача за училище, която да си остане до там и така вече работим за един малък стартъп. Ние имахме идея, направихме проучването, но се стигна до момент, в който да се свържем със специалисти, за да можем да намерим място, на което да я развием", разказа София Николова.
Повече за научния успех гледайте във видеото.
