Иновативно пожарогасително покривало обещава да революционизира борбата с пожарите при електрически автомобили. По време на впечатляваща симулация в Китай технологията успя да потуши горящ електромобил само за 30 секунди, справяйки се с едно от най-сериозните предизвикателства, свързани с безопасността на литиево-йонните батерии.

Как работи покривалото?

Покривалото е проектирано да издържа на екстремни температури до 1200 градуса по Целзий в продължение на повече от два часа. Ключов елемент в технологията е интегрираната охладителна система, която не само потушава пламъците, но и предотвратява риска от повторно възпламеняване.

Предизвикателства с електромобилите - по-надеждни, но 10 пъти по-трудни за гасене при пожар

През юни тази година целият екипаж на товарен кораб, превозващ 3000 автомобила от Китай към Мексико, трябваше да бъде спешно евакуиран, след като няколко от електрическите коли на борда се самозапалиха. Подобни инциденти подчертават сложността и опасността при гасенето на пожари, свързани с литиево-йонни батерии, и необходимостта от нови, по-ефективни решения за безопасност.

