В петък премиерът на Великобритания Киър Стармър представи планове за въвеждане на дигитална лична карта, която определи като решение както на проблема с нелегалната имиграция, така и на недоволството на британците от тромавата и неефективна държавна администрация.

Министрите са разглеждали система, използвана в Естония, където всеки гражданин има уникална дигитална лична карта, използвана за взаимодействие с държавните институции - регистриране на раждане, гласуване, дори записване на преглед при личен лекар.

Как ще работи

Хората няма да получават физическа карта, а уникален дигитален идентификатор. Той може да бъде проверяван от работодатели или държавни институции чрез приложение за идентификация, за да се удостовери дали даден човек има право да работи.

Министерството на вътрешните работи ще може незабавно да променя информацията, свързана с дадена самоличност. Така че мигранти с изтекли визи или с нови присъди няма да могат да работят, да наемат жилище или да кандидатстват за социални помощи.

Ще бъде ли задължителна системата

Дигиталната лична карта ще бъде задължителна за работещите. Хората няма да могат законно да започнат работа без нея. Но пенсионерите и други групи няма да бъдат принудени да си извадят такава.

Критиците твърдят, че подобна система вероятно ще доведе до натиск за въвеждане на задължителен идентификатор за всички, както при предишен опит на Лейбъристката партия да въведе този вид лични карти.

Снимка:iStock

Защо премиерът предлага това сега

Смята се, че Стармър е преодолял първоначалния си скептицизъм за дигиталната лична карта, след като е стигнал до извода, че тя би помогнала за справяне с нелегалната имиграция - един от най-сериозните му политически проблеми.

Франция многократно е посочвала липсата на система за самоличност във Великобритания като основен фактор, който „привлича“ мигранти да преминават Ламанша с лодки.

Стармър е преценил, че по-строга система за проверки ще помогне за намаляване на броя на преминаващите нелегално.

Нямат ли вече имигрантите електронни визи и не правят ли работодателите проверки

Британските граждани не са длъжни да имат лична карта, затова липсата на такава не може да се използва като доказателство, че някой няма право да работи.

Работодателите са длъжни да изискват документи като паспорт или акт за раждане и да пазят копия за 2 години, но такива проверки рядко се контролират.

Само за нелегалната имиграция ли става дума

Нелегалната имиграция е основният мотив на Стармър. Той е наясно, че ако не намали броя на нелегалните имигранти, това може да се окаже фатално за Лейбъристката партия. Но и се надява, че системата за дигитална самоличност ще помогне при проблеми като измамите с помощи.

Снимка:iStock

Какви са практическите ползи

Министрите се надяват да представят тази политика като начин да се улесни комуникацията на гражданите с държавата, подобрявайки процеси като получаване на помощи, подаване за паспорт и др.

Поддръжниците на системата твърдят, че в свят, в който повечето хора доброволно предоставят огромно количество лични данни онлайн в замяна на удобство, е логично държавата да предложи същото.

Ще могат ли полицията или други държавни служители да искат да проверят документите

Остава неясно кой, освен работодателите, ще има право да изисква или проверява дигиталния идентификатор.

Критиците твърдят, че обхватът на такава система може бързо да се разшири и да доведе до ситуация, в която гражданите трябва постоянно да доказват самоличността си пред държавата.

Има ли подкрепа от обществото

Проучванията последователно показват, че мнозинството от избирателите подкрепят идеята за дигитална лична карта, като привържениците на Лейбъристите и Консерваторите са най-силно „за“.

Но избирателите на партия Reform UK са значително по-скептични, като по-малко от половината я подкрепят. Това вероятно отразява недоверие към правителството, както и яростната опозиция на Найджъл Фараж.

Не се ли опита Лейбъристката партия да въведе това преди

Правителството на Тони Блеър предложи доброволна схема, но политиката предизвика дълбоки вътрешни разногласия, когато се заговори за задължителни лични карти, а реализацията вървеше бавно.

Около 15 000 физически карти бяха издадени, преди Лейбъристите да загубят властта през 2010 г. Коалиционното правителство след това отмени схемата, позовавайки се на опасения за гражданските свободи и високата ѝ цена.

Снимка:iStock

Редактор: Ивайла Митева