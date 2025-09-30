Националите се завърнаха със сребърен медал от Световното първенство по волейбол във Филипините и успяха да разплачат България от радост. Стоян Нешев разказва малко повече за селекцията на Джанлоренцо Бленджини, който е отговорен за успеха на младите ни надежди.

18-годишният Симеон Николов е 209 см. Той държи рекорд за сервиз в кариерата със 135 км/ч, но не от това Световно първенство. Симеон се превърна в любимец на публиката във Филипините.

Илия Петков е на 28 години и е 200 см. Той е централен блокировач.

Мартин Атанасов е на 28 години, висок е 199 см и е посрещач. Той е четвърти най-добър блокировач на това Световно първенство. Има 14 блокади.

Аспарух Аспарухов е на 25 години и е 201 см. Той е посрещач.

Алекс Грозданов е капитанът на 27 години. Той е централен блокировач. Грозданов е най-добър блокировач на Световното първенство с 18 блокади и е част от идеалния отбор.

Дамян Колев е на 23 години и е висок 176 години. С него е видеото, което накара много хора да се просълзят след емоционалната сцена на финала, в която италиански волейболист го успокоява.

Александър Николов е на 21 години и е висок 208 см. Най-добър реализатор и нападател, той е част от идеалния отбор. Негов е най-силният сервиз на Световното първенство - 128,5 км/ч.

Селекционерът Джанлоренцо Бленджини е на 54 години. До 2021 година беше селекционер на мъжкия отбор на Италия.