Арнолд Шварценегер пристигна във Ватикана, за да подкрепи усилията на папа Лъв XIV за окуражаването на световните лидери за справяне с глобалните климатичните промени и отказа от изкопаеми горива, пише "Ройтерс".

„Всеки един от 1,4 милиарда католици може да бъде кръстоносец на околната среда и може да помогне за справяне със замърсяването“, каза бившият губернатор на Калифорния, актьор и културист.

Папа Лъв XIV ще запази ключовите политики на Франциск за хомосексуалните католици и жените в църквата

„Господ ни е довел на този свят, за да го оставим по-добро място, отколкото сме го наследили“, каза роденият в Австрия Шварценегер, който е католик. „Толкова се вълнувам, че Католическата църква и Ватикана се занимават с това, защото ние имаме нужда от тяхната помощ“, добави той.

Nee, hij heeft geen zaag bij zich. Arnold Schwarzenegger doet mee met een persconferentie van een congres om klimaatverandering tegen te gaan. Georganiseerd door wereldwijde organisatie ontstaan uit milieu-encycliek Laudato Si' van paus Franciscus pic.twitter.com/EarK0Y286q — Andrea Vreede (@andreavreede) September 30, 2025

Шварценегер, който е член на Републиканската партия и от дълго време се занимава с проблемите на климата, говори на пресконференция преди започващата тази седмица тридневна среща във Ватикана, свързана с въпросите на климата, където ще изнесе доклад заедно с папа Лъв XIV.

Събитието е свързано с отбелязването на 10-ата годишнина от написването на важен документ от покойния папа Франциск, посветен на климата. Той е първият папски текст, който приема научния консенсус за климатичната промяна и призовава нациите да намалят въглеродните си емисии.

По-рано този месец Лъв XIV, която е първият папа от САЩ, откри екологичен тренировъчен център, под управлението на Ватикана, в папска вила в италианския град Кастел Гандолфо, който се намира на около час път от Рим.

Arnold Schwarzenegger urges all Catholics & all Catholic priests to “be a crusader for the environment - can help us terminate pollution.”



He is speaking at Vatican presser prior to 2-day climate conference at Castel Gandolfo starting tomorrow



Pope Leo will join on the 1st day pic.twitter.com/yvKvb0UcBn — Michael Haynes 🇻🇦 (@MLJHaynes) September 30, 2025

