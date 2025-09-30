Събитието е свързано с отбелязване на 10-ата годишнина от написването документа за климата

Арнолд Шварценегер пристигна във Ватикана, за да подкрепи усилията на папа Лъв XIV за окуражаването на световните лидери за справяне с глобалните климатичните промени и отказа от изкопаеми горива, пише "Ройтерс".

„Всеки един от 1,4 милиарда католици може да бъде кръстоносец на околната среда и може да помогне за справяне със замърсяването“, каза бившият губернатор на Калифорния, актьор и културист.

Папа Лъв XIV ще запази ключовите политики на Франциск за хомосексуалните католици и жените в църквата

„Господ ни е довел на този свят, за да го оставим по-добро място, отколкото сме го наследили“, каза роденият в Австрия Шварценегер, който е католик. „Толкова се вълнувам, че Католическата църква и Ватикана се занимават с това, защото ние имаме нужда от тяхната помощ“, добави той.

Шварценегер, който е член на Републиканската партия и от дълго време се занимава с проблемите на климата, говори на пресконференция преди започващата тази седмица тридневна среща във Ватикана, свързана с въпросите на климата, където ще изнесе доклад заедно с папа Лъв XIV.

Събитието е свързано с отбелязването на 10-ата годишнина от написването на важен документ от покойния папа Франциск, посветен на климата. Той  е първият папски текст, който приема научния консенсус за климатичната промяна и призовава нациите да намалят въглеродните си емисии.

По-рано този месец Лъв XIV, която е първият папа от САЩ, откри екологичен тренировъчен център, под управлението на Ватикана, в папска вила в италианския град Кастел Гандолфо, който се намира на около час път от Рим.

Редактор: Цветисиана Костова
Източник: Теодора Йорданова, БТА

