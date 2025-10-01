Изобретателят на кубчето на Рубик Ерньо Рубик и унгарската шахматна легенда Юдит Полгар дадоха старт на първия турнир по новата комбинирана игра „Рубик шах“ в Будапеща. Инициативата има за цел да съчетае логическото мислене и бързината на ръцете в една състезателна форма.

„Рубик шах“ се провежда като отборен турнир в пет кръга, в който ученици по двойки премерват сили – единият играе блиц шах, а другият подрежда кубчето на Рубик. По време на шахматната партия три пъти се въвеждат кратки паузи за решаване на кубчето, които променят динамиката на играта.

„Това наистина са две различни неща, но има нещо, което прави връзката: ние използваме ума си. И естествено, за шаха също са ви необходими ръце, за да боравите с фигурите, но при реденето на кубчето ръцете имат много повече задачи и то трудни. Постепенно забравяме да използваме ръцете си. Не пишем, а натискаме бутоните, машините правят и произвеждат. Но аз вярвам, че ръцете и умът заедно ни правят хора“, каза Ерньо Рубик при откриването.

Редактор: Мария Барабашка