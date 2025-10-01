Експлозиви са намерени в раницата на заподозрян за бомбената заплаха срещу Октоберфест, съобщи германската полиция, цитирана от АФП. Заподозреният е мъртъв.

Властите в Мюнхен временно затвориха световноизвестния бирен фестивал. В изявление, публикувано в официалния сайт на общинските власти, се посочва, че решението фестивалът да остане затворен до 17:00 ч., се дължи на бомбена заплаха, свързана с взрив в Северен Мюнхен. В текста се допълва, че властите са получили писмо със заплаха.

Снимка: БТА

По-рано днес мюнхенската противопожарна служба съобщи, че е получила сигнал за пожар в жилище в северния квартал „Лерхенау” около 4:40 ч. Местни жители разказаха, че са чули експлозия и изстрели. Недалеч от горящата къща бил открит ранен човек, за когото по-късно полицията съобщи, че е починал.

Снимка: БТА

Спешните служби заявиха, че в подпалената къща са открити капани с взривни устройства, което е наложило намесата на сапьори. Според разследващите пожарът е бил причинен умишлено.

Междувременно МВнР издаде предупреждение за сънародниците ни на територията на германския град:

„Ситуационният център на МВнР уведомява, че полицейските власти в Мюнхен, Фeдерална република Германия, са обявили тревога поради заплаха от взривове на територията на града. Пространството, на което се провежда „Октоберфест“, ще е затворено днес поне до 17:00 ч. местно време. Значителни са затрудненията в движението на обществения транспорт, като множество линии са затворени или пренасочени. Препоръчваме на българските граждани, намиращи се в Мюнхен, да избягват райони и събития с масово струпване на хора и да следват стриктно препоръките на местните власти”, пишат от Външно министерство.

Редактор: Калина Петкова