В сряда в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова актуалните теми коментираха певицата Деси Добрева, продуцентът Иван Христов и журналистът Симеон Колев.

Първата тема е за цените на стоките и услугите, три месеца преди да влезем в еврозоната. От 8 октомври държавата започва да глобява търговците, които не спазват закона за еврото . На санкция подлежат всички, които повишават цените необосновано. В същото време сайтът "Колко струва", в който трябва да се ориентираме къде да пазаруваме най-изгодно стартира с информация от само две търговски вериги, при положение, че 256 компании трябва да подават тази информация.

Втората тема насочваме вниманието върху агресията срещу хората в бели престилки. Оказва се, че 56% от лекарите у нас са ставали жертва на вербална агресия по време на работа, други седем процента твърдят, че са били нападани физически. Това показват данни от проучване на агенция „Тренд” сред 1002-ма пълнолетни, проведено в периода 13-ти-20-ти юни.

Редактор: Цветина Петрова