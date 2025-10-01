-
Петър Кънев: Българските волейболисти не се възприемат като герои, но те са точно такива
-
Силата на духа: Незрящи атлети показаха, че в спорта няма бариери
-
Бомбена заплаха затвори „Октоберфест”, МВнР - с препоръки (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Цените в магазините: Как работи интернет порталът „Колко струва”
-
Спортни новини (01.10.2025 - обедна)
-
Изобретателят на кубчето на Рубик представи нова игра – "Рубик шах"
Коментар на Деси Добрева, Иван Христов и Симеон Колев
В сряда в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова актуалните теми коментираха певицата Деси Добрева, продуцентът Иван Христов и журналистът Симеон Колев.
Първата тема е за цените на стоките и услугите, три месеца преди да влезем в еврозоната. От 8 октомври държавата започва да глобява търговците, които не спазват закона за еврото. На санкция подлежат всички, които повишават цените необосновано. В същото време сайтът "Колко струва", в който трябва да се ориентираме къде да пазаруваме най-изгодно стартира с информация от само две търговски вериги, при положение, че 256 компании трябва да подават тази информация.
Втората тема насочваме вниманието върху агресията срещу хората в бели престилки. Оказва се, че 56% от лекарите у нас са ставали жертва на вербална агресия по време на работа, други седем процента твърдят, че са били нападани физически. Това показват данни от проучване на агенция „Тренд” сред 1002-ма пълнолетни, проведено в периода 13-ти-20-ти юни.
Цялото предаване гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
Последвайте ни