Съединените щати официално удължиха срока за влизане в сила на санкциите срещу Сръбската държавна петролна компания (НИС). Министерството на финансите издаде ново специално разрешение, с което се дава възможност на компанията да продължи дейността си най-късно до 8 октомври 2025 г.

Хърватската компания „Ядрански нафтовод“ (JANAF) потвърди, че лицензията за транспорт на суров петрол остава валидна. От НИС уточняват, че ще поискат ново удължаване от Службата за контрол на чуждестранни активи (OFAC) с подкрепата на хърватското правителство.

Компанията е подала и допълнение към искането си за изваждане от списъка на специално обозначените лица (SDN). Първоначалната молба е изпратена на 14 март т.г.

САЩ наложиха санкции срещу НИС през януари заради руското мажоритарно участие. Досега мерките са били отлагани шест пъти, последно до 1 октомври. Вашингтон подчертава, че санкциите целят да ограничат финансирането на войната в Украйна чрез приходи на руските енергийни компании.

Въпреки промени в собствеността, контролът върху НИС остава в руски ръце. Най-голям дял държи „Газпром нефт“ (44,9%), докато сръбската държава притежава 29,9%. Нов акционер е „Интелидженс“ от Санкт Петербург – също свързана с „Газпром“ компания, която придоби 11,3%. Останалите дялове са на дребни акционери.

Редактор: Мария Барабашка