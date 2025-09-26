САЩ ще наложат от 1 октомври санкции на сръбската петролна компания NIS, заяви от Ню Йорк президентът Александър Вучич. Тя е руска собственост и управлява единствената петролна рафинерия в съседната ни страна, в Панчево.

Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ първоначално наложи санкции на руския петролен сектор на 10 януари и даде на "Газпром нефт" 45 дни да излезе от собствеността на NIS. Оттогава насам САЩ отлагаха санкциите шест пъти, последно през август - до 26 септември.

"Газпром“ на практика се е оттеглила от собствеността на петролната компания на Сърбия NIS, след като акциите ѝ бяха поети от руската компания Intelligence, стана ясно преди дни според данни на Белградската фондова борса. Вучич предупреди, че предстои трудно време и тежка зима. „Ще направим всичко възможно гражданите да имат топла зима в домовете си и да не се тревожат за горивото за автомобилите си, включително тези, които шофират камиони. А всичко останало ще бъде много, много по-трудно", подчерта Александър Вучич.

