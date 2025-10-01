-
Желязков: Източният фланг на ЕС и НАТО изисква координирана защита и проактивни действия
-
Срещата на лидерите на ЕС в Дания: Обсъждат "стената" срещу дронове и състоянието на икономиката
-
Властта поиска закриване на ДАИ и увери, че няма да вдига данъци (ОБЗОР)
-
Мирослав Севлиевски: Обществената апатия е опасността, която може да удави републиката
-
Спортният министър: Промяна в наредба ще осигури финансиране за подготовката на волейболистите ни за Олимпиадата през 2028 г.
-
Пеевски: ДАИ трябва веднага да бъде закрита, дейността ѝ може да се прехвърли в МВР
В следващ етап е нужно ръстът на БВП да издърпа доходите, смята лидерът на СДС
Лидерът на СДС Румен Христов констатира, че ръстът на заплатите превъзхожда драстично ръста на БВП и производителността на труда, но това се оправдава от факта, че сме догонващи. Той отбеляза, че за целите на конвергенцията е нужно да растат и двете. В „Денят на живо” Христов беше категоричен, че няма как да се постигнат неща за 20 години, когато се сравняваме с държави, които от 200 години трупат благосъстояние и допълни, че следващата голяма цел на България трябва да е европейски граждани с европейски доходи.
Румен Христов е на мнение, че приходната част на настоящия бюджет се изпълнява и е с 14% повече събираемостта от миналата година. Той вярва, че дефицитът ще се запази в рамките на 3%.
Властта поиска закриване на ДАИ и увери, че няма да вдига данъци
Във връзка със Законопроекта за хранителната верига лидерът на СДС каза, че тепърва ще се запознава с него, но по принцип в него има лек скептицизъм за административната намеса в пазарни условия и допълни, че се надява законът да има къс хоризонт и да действа като спирачка.
Във връзка с евентуалното закриване на ДАИ Христов е на мнение, че при наличие на ТОЛ система е възможно преструктуриране на дейността на агенцията. Той подчерта, че борбата с корупцията е винаги е на първо място и не може да бъде осветлено всичко без да има сигнали.Редактор: Емил Йорданов
Последвайте ни