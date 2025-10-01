Лидерът на СДС Румен Христов констатира, че ръстът на заплатите превъзхожда драстично ръста на БВП и производителността на труда, но това се оправдава от факта, че сме догонващи. Той отбеляза, че за целите на конвергенцията е нужно да растат и двете. В „Денят на живо” Христов беше категоричен, че няма как да се постигнат неща за 20 години, когато се сравняваме с държави, които от 200 години трупат благосъстояние и допълни, че следващата голяма цел на България трябва да е европейски граждани с европейски доходи.

Румен Христов е на мнение, че приходната част на настоящия бюджет се изпълнява и е с 14% повече събираемостта от миналата година. Той вярва, че дефицитът ще се запази в рамките на 3%.

Във връзка със Законопроекта за хранителната верига лидерът на СДС каза, че тепърва ще се запознава с него, но по принцип в него има лек скептицизъм за административната намеса в пазарни условия и допълни, че се надява законът да има къс хоризонт и да действа като спирачка.

Във връзка с евентуалното закриване на ДАИ Христов е на мнение, че при наличие на ТОЛ система е възможно преструктуриране на дейността на агенцията. Той подчерта, че борбата с корупцията е винаги е на първо място и не може да бъде осветлено всичко без да има сигнали.

Редактор: Емил Йорданов