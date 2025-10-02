Огромна есетра е попаднала в мрежите на риболовния кораб "Дарина", съобщават от Сдружение "Черноморски изгрев". Екземплярът е бил с дължина удивителните 1,7 метра.

Уловен е в района на нос Шабла. Рибата обаче е била пусната обратно във водата - така, както повеляват правилата за отговорното поведение при улов на защитен вид.

Международният съюз за защита на природата класифицира есетрите като най-застрашената група от видове в света, пише WWF. За първи път забрана за експлоатацията на есетри у нас е била въведена през 2012 година, поради влошеното състояние на дивите популации.

Оттогава насам не е спирала да функционира, припомнят от природозащитната организация.

Понякога възрастните екземпляри, които навлизат в река Дунав, за да се възпроизвеждат, стават плячка на бракониери. Причината е високата цена на техния хайвер на черния пазар.