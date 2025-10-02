Снимка: iStock
-
Впечатляваща гледка: Заснеха Северното сияние от най-високата сграда в Европа (ВИДЕО)
-
Акордеон - част от класически оркестър. Възможно ли е?
-
635-килограмовият Чънк беше обявен за най-дебелата мечка в Аляска (ВИДЕО)
-
Стотици излязоха на протест пред сградата на имиграционната служба в Портланд
-
„Новите известни”: Елиът Уайз – един английски милионер в България
-
Остин Бътлър купи имението на Брад Пит в Лос Анджелис за 5,2 милиона долара
Тя била пусната отново във водата, тъй като е защитен вид
Огромна есетра е попаднала в мрежите на риболовния кораб "Дарина", съобщават от Сдружение "Черноморски изгрев". Екземплярът е бил с дължина удивителните 1,7 метра. Уловен е в района на нос Шабла. Рибата обаче е била пусната обратно във водата - така, както повеляват правилата за отговорното поведение при улов на защитен вид.
Снежнобяла есетрова риба се появи в река Дунав (ВИДЕО)
Международният съюз за защита на природата класифицира есетрите като най-застрашената група от видове в света, пише WWF. За първи път забрана за експлоатацията на есетри у нас е била въведена през 2012 година, поради влошеното състояние на дивите популации. Оттогава насам не е спирала да функционира, припомнят от природозащитната организация.
Защо есетрите изчезват от Дунав
Понякога възрастните екземпляри, които навлизат в река Дунав, за да се възпроизвеждат, стават плячка на бракониери. Причината е високата цена на техния хайвер на черния пазар.
Последвайте ни