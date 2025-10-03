Apple премахна от своя App Store няколко приложения, използвани за анонимно докладване на движението на агенти на Службата за имиграция и митническо правоприлагане на САЩ (ICE), предаде АФП. Решението е взето под натиск от администрацията на Доналд Тръмп.

Приложенията набраха популярност през последните месеци, когато президентът Тръмп засили кампанията си за депортации от редица американски градове. Федерални служители обаче ги критикуваха, твърдейки, че застрашават сигурността на агентите, особено след смъртоносна стрелба в обект на ICE в Тексас миналия месец.

По думите на властите извършителят на атаката е използвал едно от тези приложения дни преди нападението. В резултат загинаха двама задържани, а друг бе ранен. Разследващите смятат, че мишена на стрелбата са били именно служители на ICE.

Междувременно в цялата страна се провеждат протести срещу действията на ICE, след като хиляди мигранти бяха задържани от маскирани служители в рамките на кампанията за масови депортации.

Сред премахнатите приложения е и популярното ICEBlock.

Редактор: Мария Барабашка