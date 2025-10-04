В “Тук и сега” ни предстои ексклузивна среща с Джанлоренцо Бленджини - италианския треньор, когото цяла България заобича и благодарение на когото имаме втория най-добър волейболен отбор в света.

Пред Деси Банова-Плевнелиева Кико - както го наричат приятелите му, ще разкрие как семейството му го вдъхновява, каква е формулата на успеха, как е мотивирал нашите момчета, за да може сега цяла България да се гордее с тях.

“Ние сме горди, че направихме щастливи толкова много хора. Това е толкова по-ценно от всякакви победи и медали, поне в моето сърце, и то защото повечето от тези хора нямат нищо общо с волейбола, но са свързани с чувството на принадлежност към една страна и с това, че виждат в тези момчета пример. Първо с това как играят, но и как се държат”, сподели треньорът.

“За това трябва да благодарим на семействата, защото често говорим за младежи, които още са момчета. Семейството има много голямо значение. Родителите все още са изключително важни като присъствие и това е различното при по-големите и зрелите”, обясни той.

“Ако сте се развълнували и сърцата ви са биели силно заради това, което направихме във Филипините, нашите сърца се пръскаха от радост да видим всички тези хора щастливи, когато се върнахме в България”, каза Бленджини.

“Смятам, че това е безценно и напълно незабравимо. Казах на момчетата, че този ден никога няма да го забравят, дори да спечелим още титли, защото е първият и защото си беше истински емоционален шок. За мен е невъзможно да бъде забравен, затова благодаря на вас”, коментира той.

Бленджини обясни, че е създал толкова обединен отбор именно чрез подбирането на точните момчета. “Не може да се подмине фактът, че във волейбола техническите характеристики са важни и определящи. Подбрах хората не само по техните физически качества, но и по човешките, по личните им качества”.

“Ще продължим да правим това, защото отборите в целия този процес се променят. Някои играчи излизат, други влизат, но винаги именно този аспект на безусловна отговорност към предложенията и отношението на лична ангажираност - това е единственото, което може да направим”, обясни Бленджини.

“Може да решим да спечелим, да дадем най-доброто от себе си. Това съм търсел в момчетата, които съм подбрал, които реших да играят на това Световно първенство и които реших да тренирам цяло лято”, допълни треньорът.

Целия разговор гледайте във видеото.