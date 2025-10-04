Агенцията за гражданска отбрана в Газа съобщи, че израелските бомбардировки са отнели живота на най-малко 57 души на 4 октомври, въпреки призива на американския президент Доналд Тръмп Израел да прекрати атаките си в района, предаде АФП.

„Броят на жертвите от продължаващите израелски бомбардировки е 57, включително 40 само в град Газа“, заяви Махмуд Басал, говорител на агенцията, действаща под властта на „Хамас“.

Израел започва прилагането на плана на Тръмп за Газа след реакцията на „Хамас“

По думите му сред жертвите в град Газа има 18 души, убити при израелски удар срещу дома на семейство Абдул Аал в квартал Ал-Туфа.

Мохамед Абу Салмия, директор на главната болница „Ал-Шифа“ в Газа, по-рано заяви, че от зори са убити най-малко 39 души, включително десетки в град Газа.

„Откакто президентът Тръмп призова Израел да спре бомбардировките над Газа, Израел всъщност ескалира атаките си“, казва Махмуд Ал-Гази, 39-годишен жител на квартал Ал-Римал в град Газа.

„Днес Израел бомбардира няколко къщи, пълни с цивилни, включително дома на семейство Абдул Аал. Обстрелът продължава с артилерия и дронове, които хвърлят бомби върху домовете на цивилни и целят директно хора“, добавя той.

„Кой ще спре Израел сега? Необходимо е преговорите да се ускорят, за да се спре този геноцид и продължаващото кръвопролитие“, казва още Ал-Гази.

Израелски медии съобщават, че военните са преминали в отбранителна позиция в Газа след призива на Тръмп, въпреки че армията не е потвърдила това.

Редактор: Мария Барабашка