По време на автомобилното състезание Планинско изкачване „Аладжа манастир“ – Варна 2025 е загинал човек от публиката, потвърдиха от МВР за NOVA.

След като е изпуснал завой, състезателният автомобил на пилота Нейко Нейков се е ударил в предпазна мантинела, зад която се е намирала публика. По първоначална информация има четирима пострадали зрители, за които незабавно е оказана медицинска помощ на място, съобщават организаторите на събитието.

Загиналият е на 60 години. Жена на 27 години е настанена в реанимация с опасност за живота. Мъж на 39 години е в ортопедия с фрактура на глезен, предаде БТА.

Броят на пострадалите нараства, защото и към момента отиват в болницата хора с по-леки травми, допълниха от полицията. Към момента броят на ранените е осем.

26-годишен българин загина при автомобилна катастрофа на остров Крит

Организатор на проявата е Автомобилната федерация на България със съдействието на Община Варна. Заедно със спортните комисари и отговорните институции прекратиха състезанието с цел безопасност и започнаха разследване на причините за инцидента.

В момента екипите на службите за сигурност, медицинските екипи и полицията работят на място.Сигналът за катастрофата е получен в 11:10 часа.

Автомобилното състезание е в памет на Тодор Славов, който почина след инцидент на рали „Твърдица-Елена“ през 2015 година. Надпреварата е четвърти последен кръг от Националния шампионат и заявки за участие бяха подали 34 екипажа, като двама пилоти водят оспорвана битка за шампионската титла.

БТА припомня, че в край на май 2009 година при провеждането на рали по затворен маршрут във Варна при инцидент пострадаха трима души, единият от които по-късно почина в болница.

Редактор: Ивайла Митева