Тази част, в която е станал инцидентът, е забранена за публика. Това съобщи на брифинг пред журналисти Слави Славов, който е спортен директор на състезанието Планинско изкачване „Аладжа манастир“ – Варна 2025, на което днес стана инцидент със загинал човек.

“Пилотът е в добро състояние, но се е уплашил много”, сподели спортният директор.

“По време на първата обиколка за загряване заедно с отговорника по сигурността Красимир Кръстев се движехме зад спортните автомобили, за да гледаме по трасето за нередности. На мястото на инцидента в 10:20 нямаше нито един човек. Има обезопасителна лента и табела, че е забранено за публика”, коментира той.

Снимка: Булфото

“Автомобилът с номер 14 на Нейко Нейков е стартирал в 11:07 минути. В 11:08 получихме сигнал по радиостанциите за кола, която е катастрофирала, и пострадала публика. Веднага разпоредих червен флаг, което е за спиране на трасето за движение. След това разпоредих на линейката да тръгне. Имаме две линейки на - едната се намира на Т-образното кръстовище, другата е на старта”, каза Славов.

Кола се вряза в публиката на рали във Варна, един човек е загинал (ВИДЕО)

Той обясни, че се е намирал на старта и е тръгнал заедно с втората линейка и полицията.

“В 11:12 минути се обадихме на 112, за да поискаме помощ, защото видяхме, че има много пострадали хора. Започнахме да изваждаме хората, които се намираха от долната страна на пътя. Имаше трима по-тежко пострадали, другите бяха по-леко. Медицинските екипи ги обработиха, те бяха в контактно състояние”, каза спортният директор.

По думите му са били повикани три линейки. Първите две са пристигнали в 11:25, а третата - в 11:27.

“Мъжът, който загина, беше контактен и разговаряше. Всички бяха”, коментира Славов.

Хората, които са пострадали, са стояли зад мантинелата. Според спортния директор те са влезли през гората.

“Това е състезателен инцидент. Случва се. Дошъл е с малко по-висока скорост, видял е, че няма да може да вземе завоя, вижда се от дирите, че се е опитал да натисне спирачките и след това се е забил”, каза той за катастрофиралия пилот.

“Преди състезанието тестваме за алкохол, но за наркотици нямаме възможност”, допълни той.

Заместник-кметът на Варна Илия Коев изказа съболезнования на близките на починалия.

“Направили са всичко възможно трасето да е обезопасено и се надявам останалите пострадали да се възстановят бързо. Нека оставим органите да си извършат своето разследване, да излязат със своето становище дали е било всичко адекватно от страна на пилота и как са се озовали гражданите там”, коментира той.

Снимка: Булфото

“Ние всичките правила ги спазваме. Те са вследствие на многогодишния опит, който има федерацията в организирането на такива мероприятия”, сподели председателят на Автомобилната федерация на България Калоян Станчев.

“Това е състезателен инцидент, който си има своите последствия. Затова на всеки един брифинг и откриване апелираме хората да спазват разпоредбите с оглед на това да не се стига на подобни инциденти”, обясни той.

“Съболезнования на семейството. Изключително лошо стечение на обстоятелствата. Нека полицията да си свърши работата и да излезе със своите заключения и доклади. Ако имаме какво да надградим, ще го направим”, коментира председателят.

“Екипът, който прави това състезание, е един от най-добре подготвените, обезопасяването на трасето е на най-високо ниво, но говорим за автомобилен спорт, където рискът го има”, допълни Станчев.

Редактор: Ивайла Митева