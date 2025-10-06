Принц Уилям сподели, че 2024 година е била една от най-тежките в живота му. В разговор с актьора от поредицата “Schitt's Creek” Юджийн Леви, бъдещият крал на Великобритания разказа за ежедневните борби на кралското семейство, след като съпругата му Кейт и на баща му Чарлс получиха диагнозата рак.

Крал Чарлз III посрещна Тръмп в "Уиндзор" (ВИДЕО)

„Бих казал, че миналата година беше една от най-трудните за мен. Много хора смятат, че съдбата ни изпраща изпитания, за да видим колко силни сме в действителност и за мен, да преодолея всичко това, ме прави човекът, който съм днес”, заяви принцът на Уелс.

Интервюто му пред актьора Юджийн Леви ще бъде част от новото предаване на Леви - "The Reluctant Traveler With Eugene Levy", което се очаква да се излъчи в стрийминг платформите още през октомври. В същия епизод 78-годишният Леви кани Уилям да се срещнат в малък местен пъб, където се провежда и интервюто.

На въпрос как прекарва най-често свободното си време пък принцът на Уелс отговаря шеговито: "Обичам да спя. Когато у дома имаш три малки деца, добрият сън е много важен".

Редактор: Цветисиана Костова