Простреляха непълнолетно момиче с пушка в Tърговищко. Случаят е от късните часове на 3 октомври в град Попово.

Според разследването, при почистване на законно притежавана от задържания гладкоцевна ловна пушка – 12-ти калибър, 51-годишният мъж е прострелял в областта на кръста непълнолетната си дъщеря, която е получила средна телесна повреда.

Момичето е откарано в МБАЛ-Търговище, откъдето след оказана спешна медицинска помощ, е транспортирано с линейка в болница във Варна за операция.

Оръжието е иззето по надлежния ред. Мъжът е задържан в РУ-Попово. Образувано е досъдебно производство за причинена телесна повреда поради незнание или поради немарливо изпълнение на опасна дейност.