Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) започна заседание, на което ще обсъди две ключови теми - определянето на минималната работна заплата за страната от 1 януари 2026 г. и промени в Кодекса на труда. Дневният ред беше приет без възражения в началото на срещата, водена от вицепремиера Томислав Дончев.

Основен акцент в дневния ред е Проект на постановление на Министерския съвет за определяне размера на минималната работна заплата за страната от 1 януари 2026 г. Предложението е внесено от министъра на труда и социалната политика.

Тристранният съвет се събира да обсъди параметрите в план-сметката за бюджета

Втората точка в дневния ред е Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, внесен от народния представител Деница Сачева и група народни представители. Предложението цели да разшири правото на гъвкаво работно време през лятната ваканция и за родителите на ученици от 8- до 12-годишна възраст, както Сачева обяви още в средата на август.

Дневният ред завършва с традиционната трета точка - „Разни“. След като не бяха направени предложения за промени, дневният ред беше приет и заседанието започна работа по същество.

Редактор: Мария Барабашка