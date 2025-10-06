-
Съветникът на министъра на МВР предупреди за повишаване нивото на реките
Ситуацията към момента е по-спокойна. В общините Трън, Брезник и Земен продължават дейностите по възстановяване на тока. Няколко десетки села все още нямат електрозахранване. Това каза главен комисар Николай Николов, съветник на министъра на вътрешните работиq в „Обедния информационен блок” на NOVA NEWS.
В Царево, Несебър и Каварна са задействани системите за ранно предупреждение, влизането в „Елените” е забранено след 15:00 ч.
В следващите 2-3 дни обстановката ще бъде динамична, обясни комисарят и посочи, че където е възможно, трябва да се изграждат диги, като базово е да се наблюдава ситуацията – от въздуха, на място, работа със системата за ранно предупреждение.
Екип на NOVA - в амфибията, която патрулира из курорта Елените (ВИДЕО)
МВР предупреди всички кметове на населени места – особено за Южна, Североизточна, Източна България да бъдат внимателни, да организират наблюдението и своевременно да предупредят хората си, посочи той. Очаква се в Ямбол нивата на река Тунджа да се повишат. Реките в района на Търговище и Шумен също ще повишат нивото си.
Николов каза, че една от най-подготвените институции е МВР, чрез главните дирекции.
Той заяви, че превенцията е ключова при подобни инциденти.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
