Екип на NOVA се качи във верижната машина, с която бяха спасени стотици хора от бедстващия район на вилно селище Елените. Тя е „ТТМ Тайга” - руски всъдеход с американски двигател „Cummins”. Със своите 185 конски сили машината преодолява всякакви тежки терени. Гази и в дълбоки води.

7-тонното превозно средство има 6 места за екипаж, 10 места за пътници и място за две медицински носилки.

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” разчита на 8 амфибии. Разпръснати са в различни точки на страната, за да могат бързо да реагират при всяко бедствие, налагащо тяхната намеса.