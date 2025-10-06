-
Верижната машина обикаля наводнения район
Екип на NOVA се качи във верижната машина, с която бяха спасени стотици хора от бедстващия район на вилно селище Елените. Тя е „ТТМ Тайга” - руски всъдеход с американски двигател „Cummins”. Със своите 185 конски сили машината преодолява всякакви тежки терени. Гази и в дълбоки води.
7-тонното превозно средство има 6 места за екипаж, 10 места за пътници и място за две медицински носилки.
Заради прогноза за обилни валежи: Спират достъпа до „Елените”
Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” разчита на 8 амфибии. Разпръснати са в различни точки на страната, за да могат бързо да реагират при всяко бедствие, налагащо тяхната намеса.
