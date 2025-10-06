Снимка: Стопкадър
-
Николай Николов: Властите в Южна, Североизточна, Източна България трябва да бъдат внимателни заради валежите
-
Пожар горя в центъра на София
-
Рали инцидентът във Варна: Участъкът е бил забранен за публика, но хората са влезли през гората (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Кола се вряза в публиката на рали във Варна, един човек е загинал (ВИДЕО)
-
След бедствието в "Елените": Четвъртата жертва е била застигната от водата в дома си (ОБЗОР)
-
Жертвите при потопа в курорта "Елените" вече са четири
Властите съветват хората да спазват указанията на МВР
В часовете преди отново да започне да вали и комплекс Елените да стане опасен, властите го затвориха. Заради това се наложи всички негови жители да напуснат.
„Аз дойдох да взема част от багажа снощи и сега другата. Искрено ми е мъчно за хората, които губят дома си за втори път. Сега разговарях тук с една съседка. Водата буквално е била до нивото на тавана и тя се е гмурнала да отвори прозореца, да излезе, да я дръпне отгоре другата съседка от втори етаж”, разказа Маргарита Велчева.
Заради прогноза за обилни валежи: Спират достъпа до Елените
След бедствието равносметката е, че не само природата има вина.
„За мен това не е чисто природно бедствие. Според мен това нещо можеше да се предвиди. Общината много добре знае на какъв терен е застроено”, каза още Маргарита.
Далия Кирилова също започва живота си няколко пъти на ново. Идва, за да прибере най-важното.
„И сега трябва да взема документи и дрехи. Поне имам кола”, сподели украинката.
След началото на войната това е единственият ѝ дом.
„Не можем да живеем в Украйна. Сега има война и купих тук апартамент. Искам да живея тук и обичам България. Тя е хубава страна, но това е ужас”, добави Дария.
Властите предупредиха - никой не може да влиза и да излиза от курортния комплекс след 15 ч. днес.
„След 15 часа пускам моите екипи, които започват да проверяват абсолютно всички сгради, защото предните пъти имаше хора, които останаха и не искаха да напускат. Но този път е задължително”, обяви директорът на ОДМВР Бургас Владимир Маринов.
В София също се подготвят за реакция след новата порция опасни валежи, които предстоят. Главен комисар Александър Джартов, директор на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“,заяви, че след обявения червен код за опасно време в Източна България, екипите на пожарната са в пълна готовност и ще извършват нощно патрулиране в рисковите райони.
Държавните власти съветват: "Нека хората спазват указанията на МВР - това изцяло е в защита на тяхното здраве и живот, на второ място е имуществото", каза главен комисар Захари Васков, директор на ГД „Национална полиция“.
Последвайте ни