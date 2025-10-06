В часовете преди отново да започне да вали и комплекс Елените да стане опасен, властите го затвориха. Заради това се наложи всички негови жители да напуснат.

„Аз дойдох да взема част от багажа снощи и сега другата. Искрено ми е мъчно за хората, които губят дома си за втори път. Сега разговарях тук с една съседка. Водата буквално е била до нивото на тавана и тя се е гмурнала да отвори прозореца, да излезе, да я дръпне отгоре другата съседка от втори етаж”, разказа Маргарита Велчева.

Заради прогноза за обилни валежи: Спират достъпа до Елените



След бедствието равносметката е, че не само природата има вина.



„За мен това не е чисто природно бедствие. Според мен това нещо можеше да се предвиди. Общината много добре знае на какъв терен е застроено”, каза още Маргарита.



Далия Кирилова също започва живота си няколко пъти на ново. Идва, за да прибере най-важното.



„И сега трябва да взема документи и дрехи. Поне имам кола”, сподели украинката.

След началото на войната това е единственият ѝ дом.

„Не можем да живеем в Украйна. Сега има война и купих тук апартамент. Искам да живея тук и обичам България. Тя е хубава страна, но това е ужас”, добави Дария.



Властите предупредиха - никой не може да влиза и да излиза от курортния комплекс след 15 ч. днес.



„След 15 часа пускам моите екипи, които започват да проверяват абсолютно всички сгради, защото предните пъти имаше хора, които останаха и не искаха да напускат. Но този път е задължително”, обяви директорът на ОДМВР Бургас Владимир Маринов.



В София също се подготвят за реакция след новата порция опасни валежи, които предстоят. Главен комисар Александър Джартов, директор на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“,заяви, че след обявения червен код за опасно време в Източна България, екипите на пожарната са в пълна готовност и ще извършват нощно патрулиране в рисковите райони.

Държавните власти съветват: "Нека хората спазват указанията на МВР - това изцяло е в защита на тяхното здраве и живот, на второ място е имуществото", каза главен комисар Захари Васков, директор на ГД „Национална полиция“.