„Нямаме главен прокурор от 22 юли насам. Ние и преди това предупреждавахме и казвахме, че системата е изправена пред колапс. Нищо не се направи и се стигна до тази ситуация”. Това заяви в предаването „Твоят ден” бившият правосъден министър Крум Зарков.

„В момента имаме човек, който се представя за такъв, опитва се да действа като такъв, посреща международни гости като такъв, вчера на международен форум до него седнаха министър-председателят и правосъдният министър – това е толкова нелепо, че с думи не може да се обясни”, коментира още Крум Зарков.

ВКС към прокуратурата: Насъсквате обществото срещу съда, това е мащабен натиск

„Каква е тази държава, в която основната фигура, оглавяваща институцията, призвана да следи за спазването на закона от всички останали, самата тя не го спазва – и то по брутален, циничен и арогантен начин? Първата констатация, която трябва да направим, е, че това не е правова държава”, коментира Крум Зарков.

Според него ВКС ясно е показал, че Сарафов не може да упражнява правомощия, които са ключови за всеки главен прокурор по наказателни дела.

„Имаме човек, който се представя за главен прокурор, но който не може да действа по наказателни дела, не може да говори пред обществото, чийто статут е оспорван от други юридически браншове, включително адвокатурата”, коментира Зарков.

Прокуратурата за решението на ВКС: Действие, продиктувано от нестихващите опити за дестабилизиране на съдебната власт

Според него това е криза, която не е възникнала преди няколко дни с решението на ВКС.

„Това е ситуация, обективно предпоставена, която се случи в средата на лятото и всички власти се опитаха да подминат. А тя не може да бъде подмината, защото води до катастрофа”, коментира Зарков.

Освен това, според него, конфликтът не идва с решението на ВКС, а след това. „Съдът не влиза в конфликт с прокуратурата – просто прилага закона. Конфликтът идва след това, когато прокуратурата, чрез Асоциацията на прокурорите и собствената си страница, атакува решението на съда, обвинявайки го в политическа пристрастност. Защото, видите ли, си е позволил да приложи закона. Това е безпрецедентно”, смята бившият правосъден министър.

Зарков коментира, че Георги Чолаков е в сходна ситуация с Борислав Сарафов. „Това, което разбрахме от председателя на Върховния касационен съд, е, че тя очаква днес да се избере друг, защото тези съдии във ВСС считат, че този закон е приложим и не позволява на господин Чолаков да остане повече в тази функция. Което аналогично значи, че те считат, че същото важи и за Борислав Сарафов, който обаче те не могат да сменят, тъй като това е работа на Прокурорската колегия, а тя, доколкото виждам, за тази седмица няма насрочено заседание”, каза Зарков.

