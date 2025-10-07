В МОСВ постъпи докладът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) – Варна от проверката, разпоредена от министъра на околната среда и водите Манол Генов след наводнението от 3 октомври във ваканционно селище Елените.

От провеждания от 2013 г. до момента мониторинг за физикохимично състояние на река Дращела през годините се откроява ясна тенденция за пресъхване на реката в летните месеци на годината. Това е наложило мониторингът да се изпълнява в зимните и пролетните месеци. Река Дращела е ляв приток на река Козлука, като се влива в нея преди навлизането ѝ в курорта Елените.

Според доклада на БДЧР още през 2009 г. е образувана преписка за незаконно застрояване на дере Козлука, която е препратена по компетентност до Община Несебър, РДНСК – Бургас, Районна прокуратура – Бургас и Областен управител на Бургас за установяване на законността. С резолюция на Районна прокуратура – Несебър преписката е прекратена.

По отношение на контролната дейност в дирекцията са постъпили два сигнала за река Дращела при ваканционно селище Елените, по които са извършени проверки.

През 2015 г. в БДЧР е получен сигнал за застрояване на р. Дращела при в.с. Елените. Проверката на място установява, че реката преминава през цялата територия на вилното селище, като коритото е покрито почти изцяло. Дерето е било покрито в долната част, при устието, в периода 2006-2007 г. Покриването е от мост от общежитие в комплекса до вливане в Черно море. Изградени са един хотел и няколко атракциона. РДНСК е уведомена веднага след проверката за извършване на контрол относно законосъобразността на изградените обекти.

През 2019 г. от БДЧР е извършена проверка съвместно с РИОСВ - Бургас, Община Несебър и Национална асоциация „Българско Черноморие”, която тогава е подала сигнал в МОСВ за замърсяване на бреговете и коритото на река Дращела в западната част на в.с. Елените. При обхода на място отново се констатира, че реката е покрита и застроена на почти 2 километра от мост при общежитие до плажната ивица. За наличието на отпадъци в обследвания участък е образувано наказателно производство от Районна прокуратура-Несебър.

В деловодната система на БДЧР не е открита информация за съгласуване на инвестиционни предложения, свързани с покриване на речното корито на р. Дращела и за строителството на сгради в него.

В доклада е направен и пълен преглед на съгласуваните от БДЧР инвестиционни предложения (ИП) в близост до река Дращела/Козлука. Изразените становища за допустимост, съгласно изискванията на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, са следните:

• За ИП „Локална пречиствателна станция за отпадъчни води в местност „Козлука“, землище „Свети влас“ – допустимост, 27.06.2011 г.

• За ИП за изграждане на жилищни сгради процедурата е прекратена с Решение на директор на РИОСВ – Бургас, 11.06.2012 г.

• За ИП „Промяна предназначението на съществуващо водовземно съоръжение от „собствени нужди“ в за „стопански цели“ в местност „Козлука“ – допустимост, 15.02.2013 г.

• За ИП „Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение - сондажен кладенец в землище гр. Св. Влас“ – допустимост, 18.07.2013 г.

• За ИП „Изграждане на жилищна сграда в местност „Козлука“, землище Свети влас“ – недопустимост, 09.06.2014 г.

• За ИП „Изграждане на три жилищни сгради с апартаменти за сезонно ползване в поземлен имот в местност „Козлука“– недопустимост, 18.03.2015 г.

При съгласуване на Подробен устройствен план (ПУП) за спортно-рекреационен парк в поземлени имоти в землището на град Свети Влас от БДЧР е изразено становище, че през поземлените имоти, които са общинска собственост, „преминава дере с обособен водосбор и постоянен отток. По смисъла на Закона за водите това е воден обект и е необходимо, съгл. чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ и ал. 2, т. 1, б. „б“ от същия закон, да се издаде становище за допустимост на ИН за съответствие с ПУРБ и ПУРН …В проекта за ПУП е необходимо да се предвидят действия и мерки за осигуряване проводимостта на дерето и за предотвратяване на заливане на гореописаните имоти, както и тези, намиращи се в близост“.

Съгласно Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г. за Черноморски басейнов район районът на Свети Влас, включително р. Дращела, попада в Район със значителен потенциален риск от наводнения, за който са предвидени редица мерки на национално ниво и на ниво район за басейново управление.

