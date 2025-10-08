Магическата чанта на героинята от поредицата за Хари Потър – Хърмаяни Грейнджър, беше свързана с работата на новите нобелови лауреати за химия. Става дума за т.нар. метал-органични рамки, които могат да изиграят роля в решаването на някои от най-големите предизвикателства пред човечеството.

Отличените с Нобел за химия тази година са учените Сусуму Китагава, Ричард Робсън и Омар М. Яги .

От улавяне на въглероден диоксид от атмосферата до извличане на вода от сухия пустинен въздух — новата форма на молекулярна архитектура, създадена от това трио, може да абсорбира и задържа газове вътре в стабилни метал-органични рамки.

Тези рамки могат да бъдат сравнени с дървената конструкция на къща — и със знаменитата чанта на Хърмаяни — тъй като са малки отвън, но много големи отвътре, обяснава Олаф Рамстрьом, член на Нобеловия комитет по химия.

В историята за малките магьосници от „Хогуортс” чантата на Хърмаяни изглежда като обикновена малка дамска чанта, но благодарение на магия може да побере огромно количество предмети — книги, дрехи, палатка и какво ли не — без да променя размера си отвън.

Отличените химици са работили поотделно, но са надграждали пробивите един на друг, като началото е поставено през 1989 г. от Робсън.

„Метал-органичните рамки имат огромен потенциал, предоставяйки преди това немислими възможности за създаване на материали по поръчка с нови функции“, заяви Хайнер Линке, председател на Нобеловия комитет по химия, в прессъобщение.

Комитетът посочи потенциала за използване на тези рамки за отделяне на т.нар. „вечни химикали“ от водата. Това са перфлуороалкил и перфлуороалкиловите вещества, или PFAS, представляват група химикали, които съществуват от десетилетия и вече са се разпространили във въздуха, водата и почвата.

Редактор: Цветина Петрова