Местната власт в Бургас пита експерти от енергийното министерство безопасни ли са Елените.

„В района все още трябва да се внимава много, тъй като има много компрометирана инфраструктура. Снощи се чух с министъра на енергетиката, като го помолих, ако е възможно, да ни изпратят компетентни инженери от държавно предприятие „Каскади и язовири”, които да обследват района около дерето, на което е извършена корекция. Ако те могат да ни дадат някакво становище, ще бъдем благодарни. Днес пак ще се чуем с него да видим какво ще правим”, каза областният управител на Бургас Владимир Крумов.

Пада частично забраната за достъп до Елените

По думите му през последното денонощие има подаден само един сигнал за паднало дърво на пътя Царево – Малко Търново. То веднага е отстранено.

Припомняме, че в сряда полиция влезе в сградите на Община Несебър, Регионалната дирекция за национален строителен контрол в Бургас и в РИОСВ- Бургас. Служители на МВР са влезли в Община Несебър по разпореждане на прокуратурата, за да изземат документи, свързани с разследването за смъртта на четирите жертви в курортен комплекс Елените. Паралелно е започнала проверка и в РДНСК-Бургас, като разследващите са изискали документи и от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

