Българската енергетика има нужда от млади, знаещи и мотивирани хора – с това послание министърът на енергетиката Жечо Станков откри инициативата „Дни на кариерата – студентите посрещат бизнеса“ в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ).

Министърът призова младите специалисти да потърсят реализация в стратегическия енергиен сектор, подчертавайки безпрецедентните възможности, които откриват мащабните проекти, подготвяни от държавата. Сред тях – изграждането на 7-и и 8-и блок в АЕЦ „Козлодуй“, определен като най-големия инфраструктурен проект на България през следващото десетилетие.

„По време на пиковата фаза на строителството ще бъдат ангажирани около 10 000 специалисти, като значителна част от дейностите ще бъдат възложени на български компании и инженери. Нашата цел е по-голямата част от работата да бъде реализирана от български специалисти“, заяви Станков.

Той акцентира и върху проектите за изграждане на четири нови помпено-акумулиращи водноелектрически централи (ПАВЕЦ), които ще имат ключова роля в балансирането на електроенергийната система и интеграцията на възобновяеми източници.

В подкрепа на младите инженери Националната електрическа компания (НЕК) отпуска 10 стипендии по 3000 лева за студенти с отличен успех в специалности, свързани с хидростроителството.

„Енергийният сектор предлага не само стабилност, но и перспектива за кариерно развитие, иновации и работа по международни проекти – от газовата и електропреносната инфраструктура до проучванията за нефт и газ в дълбоките води на Черно море“, добави министърът.

Форумът в УАСГ събра представители на 67 водещи компании от различни сектори на икономиката, превръщайки се в реална платформа за среща между образованието и бизнеса.

На събитието присъстваха и представители на НЕК, ЕСО и АЕЦ „Козлодуй – Нови мощности“, която ще проведе специално представяне на проекта за новите ядрени блокове на 12 ноември в УАСГ.

