Новият фестивал WOLF HUNT ("Лов на вълци") събира най-добрите млади рок банди с подкрепата на Легендарната група „Конкурент” и Емил Анчев. От над 60 кандидатствали, 10 групи ще излязат на сцената, за да се борят за любовта на публиката и наградния фонд. В ефира на „Социална мрежа” фронтменът на "Конкурент" разказа, че концертът е на 11 октомври и е безплатен. А наградите са: запис на песен в студио - първа, 1000 лв. – втора, 500 лв. – трета. Фестивалът се провежда в Челопеч и в него участват групи само с авторска музика.

Анчев посочи, че идеята е фестивала да стане ежегоден, за да може да подкрепя повече млади групи.

Фронтменът на "Конкурент" каза още, че предстои концерт на групата, който ще се проведе на 14 ноември.

Повече гледайте във видеото.