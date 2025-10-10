Евакуация в русенското село Николово. Беше активирана и системата BG-Alert. Причината - в четвъртък поддаде дигата на язовир „Липник”. Кметът на Русе обяви двудневно бедствено положение за Николово. Предупреждение за готовност за евакуация в рамките на следващите 24 часа получиха и жителите на Мартен и Сандрово.

„Пропукване на дигата от страна на язовира няма. Всичко се случва заради дъждовната вода. Няма увеличаване на свлачището, което беше констатирано. Общината ежемесечно наблюдава язовира и влагата в язовирната стена намалява”, каза кметът на Русе Пенчо Милков. Предстои той да сформира комисия от инженери, които да оценят ситуацията.

Обявиха бедствено положение в село Николово

През цялата нощ с помпи от пожарната се източва вода от водоизточника. Цяла нощ доброволци и полицаи са обикаляли Николово, за да наглеждат домовете на евакуираните хора, заяви Златан Ванев, който е кмет на селото.

