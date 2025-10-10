Конгресът на Перу одобри мерки за даване на зелена светлина на процедура за импийчмънт срещу президента Дина Болуарте, докато страната е изправена пред антиправителствени протести и икономически проблеми.

Повечето депутати, които представляват основните политически фракции в Перу, включително и тези, които някога са били лоялни към Болуарте, гласуваха за продължаване на дебатите по предложенията, което е първата стъпка към отстраняването ѝ от поста.

Поискаха оставката на президента на Перу, не е информирала за операция на носа

Те се позоваха на нейната „трайна морална неспособност“ да изпълнява задълженията си.

Протестите посрещнаха идването на Болуарте на власт през декември 2022 г. и белязаха целия ѝ мандат – заедно с различни скандали, разследвания, противоречия и вълна от насилие на банди

Досега тя устоя на многократни опити да бъде отстранена от поста си.

Ако депутатите продължат да гласуват за отстраняването на Болуарте, лидерът на еднокамарния конгрес, доминиран от консерваторите, може да стане временен президент на Перу до изборите през април 2026 г.

Перу е имало шест президенти за около 9 години. Ако бъде завършен, мандатът на Болуарте ще приключи през юли 2026 г.

