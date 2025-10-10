Албанската столица Тирана е популярна туристическа дестинация. Но никоя друга европейска държава не е свидетел на такъв голям отлив на млади хора, както Албания.

Какво е да израснеш там?

Дрин е на 16 години. Живее с родителите си, както и с баба си и дядо си в Тирана. По-големият син в семейството работи в чужбина. В Албания е нормално няколко поколения да живеят под един покрив.

Дрин учи в частна католическа гимназия. Занятията започват в 08:00 часа сутринта. След училище той отскача да види и другата си баба, която живее сама. В дома ѝ на приземния етаж има стая, която е специална за Дрин. Там има модели на кораби. „Дядо ми беше наистина запален по това и ми показа как се прави. Когато е бил малък, е учил в морско училище, а след това е работил доста време на кораб“, разказва Дрин.

С баба си са много близки, затова се старае да я посещава възможно най-често. Семейството е най-важното нещо в Албания.

Следобед Дрин се разхожда с приятели в центъра на града, спортуват, играят видеоигри. Или ходят за бюрек, който е нещо като фастфууд в Албания.

Според проучване, около 50% от албанците не могат да си позволят да излязат на ресторант, дори от време на време.

В Тирана има много места, които напомнят за историята на страната. Албания е била социалистическа диктатура до 1991 г., водена през по-голямата част от времето от Енвер Ходжа.

Днес страната се смята за една слабите икономически страни в Европа. Една четвърт от хората на възраст между 15 и 24 години са безработни.

Никъде другаде в Европа не напускат толкова много млади хора. Една трета от хората, родени в Албания, живеят в чужбина — много от тях в Европейския съюз. Въпреки че Албания не е член на ЕС, тя е кандидат за присъединяване от 2014 г.

Дрин би искал да учи машиностроене или роботика — може би във Виена, Австрия — но планира да се върне у дома, в Тирана.

Повече гледайте във видеото. То е част от предаването „Евромакс“ на „Дойче веле“, което се излъчва всяка събота от 11.30 ч. и понеделник от 22.30 ч. по NOVA NEWS. Не пропускайте материалите на „Дойче веле“ и в ефира на „Събуди се“ по NOVA всеки уикенд.

Редактор: Ина Григорова